"O senhor não é boa pessoa": treinador do Liverpool irrita-se com jornalista

Um irritado Jurgen Klopp interrompeu uma entrevista após a vitória do Liverpool por 2-3 sobre o Atlético de Madrid, na terça-feira

O treinador dos "reds" acusou o jornalista de "não ser boa pessoa" e disse que estava a tentar colocar palavras na sua boca.

Diego Simeone, treinador do Atlético, causou alguma polémica após o encontro da UEFA Champions League, ao sair para o túnel logo após o final do encontro, sem aceder ao tradicional aperto de mão entre treinadores.

O técnico alemão deixou claro que não ficou afetado com as ações do argentino devido ao calor do momento, mas um jornalista não desistiu de tentar conseguir uma reação de Klopp.

O que foi dito?

Questionado sobre porque ficou tão zangado depois da partida, apesar de ter garantido os três pontos em terras madrilenas, Klopp respondeu de forma assertiva.

"Porque estaria zangado? Eu não estava zangado", disse o alemão.

Klopp acusou depois o jornalista de quer "fazer disto uma história".

"Eu queria apertar a mão de Simeone, ele não queria. Ele é emocional, eu sou emocional e o senhor não é boa pessoa pois quer fazer disto uma história", continuou.

O técnico dos "reds" não hesitou em demonstrar a insatisfação perante a atuação do jornalista.

"O senhor disse que estou com raiva. Quando é que estive com raiva? Agora estou com raiva por causa da sua pergunta", lançou Klopp.

Recusando-se a abandonar o assunto, o jornalista insistiu que a pergunta seria séria, ao que Klopp respondeu "sim, sim".

Por fim, quando o treinador da equipa da cidade dos Beatles abandonou o local, o jornalista soltou ainda uma gargalhada.

Sem ressentimentos

Diego Simeone defendeu as suas ações em declarações à imprensa, insistindo que não era nada pessoal.

"Eu nunca aperto a mão depois de uma partida, porque não gosto. Não é saudável, nem para quem ganha, nem para quem perde. É assim que eu vejo as coisas", disse o treinador argentino.

Contudo, o técnico do Atlético de Madrid refere que "agora, quando o vir [a Klopp], vou apertar a sua mão sem problemas".

Jürgen Klopp concordou com o seu homólogo e prometeu um aperto de mão no futuro.

"Ele estava zangado, não comigo, mas com o jogo. Não há mais nada".

