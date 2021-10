Hipóteses do Benfica na Champions continuam intactas "muito à conta de um Barcelona a meio-gás"

Benfica na Champions

O Bayern de Munique venceu o Benfica, esta quarta-feira, por 0-4 no Estádio da Luz, num jogo a contar para o grupo E da Liga dos Campeões.

Com este resultado, o Bayern mantém-se na liderança do grupo E, seguido pelo Benfica, Barcelona e Dínamo de Kiev.

Apesar da pesada derrota, João Rosado considera que a equipa de Jorge Jesus tem condições para manter as aspirações na Liga dos Campeões, uma vez que o Barcelona "não está numa forma esplendorosa, muito longe disso".

"Durante 70 minutos, o Benfica discutiu o jogo e convém sublinhas que Manuel Neuer faz duas defesas fantásticas", realçou o comentador desportivo.

João Rosado considera que as hipóteses do Benfica na Champions continuam intactas "muito à conta de um Barcelona que está a meio-gás".

Os espanhóis têm duas derrotas e uma vitória em três jogos disputados.

No final do jogo do Benfica, Jorge Jesus disse que em alguns momentos a equipa esteve mais perto de marcar do que o Bayern e que o resultado não espelha o que aconteceu no jogo.

SC Braga na Liga Europa

Na Liga Europa, o Sporting de Braga joga, esta quinta-feira, na Bulgária, frente ao Ludogorets, a contar para a terceira jornada da fase de grupos da competição.

O jogo será em Razgrad, na Bulgária, uma viagem de mais de 3.500 km, distância que nem por isso afeta os objetivos bem definidos da equipa de Carlos Carvalhal, que aponta para a qualificação.

O comentador da SIC, João Rosado, considera que o Sporting de Braga tem todas as condições para vencer o jogo de hoje na Bulgária.

A partida tem transmissão em direto na SIC a partir das 17:45.

