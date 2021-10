FC Porto perde com o Santa Clara e está fora da Taça da Liga

O FC Porto está fora da Taça da Liga ao perder esta terça-feira, por 3-1, com o Santa Clara, nos Açores, em jogo da segunda jornada do grupo D da prova.

Os açorianos, que na primeira jornada empataram 2-2 em casa do Rio Ave, da II Liga, chegaram ao intervalo já em vantagem, depois de um golo de Chindris, aos 17 minutos, tendo ampliado na segunda metade por Ricardinho (65), enquanto Taremi ainda reduziu para o FC Porto (83), antes de Nené fechar a contagem para o Santa Clara (90+6).

Com este triunfo, o Santa Clara lidera o grupo com quatro pontos, mais três do que o Rio Ave, segundo e que ainda tem uma réstea de esperança de se apurar para a 'final four', precisando para isso de vencer na terceira jornada em casa do FC Porto, terceiro e já eliminado, em jogo agendado para 15 de dezembro.

As imagens do jogo:

1 / 12 EDUARDO COSTA 2 / 12 EDUARDO COSTA 3 / 12 EDUARDO COSTA 4 / 12 EDUARDO COSTA 5 / 12 EDUARDO COSTA 6 / 12 EDUARDO COSTA 7 / 12 EDUARDO COSTA 8 / 12 EDUARDO COSTA 9 / 12 EDUARDO COSTA 10 / 12 EDUARDO COSTA 11 / 12 EDUARDO COSTA 12 / 12 EDUARDO COSTA

A jornada da 15.ª edição da Taça da Liga prossegue na quarta-feira, com a visita do Benfica, recordista de triunfos na prova (sete), ao Vitória de Guimarães e termina na quinta-feira, dia da receção do Sporting de Braga, finalista em 2020/21, ao Paços de Ferreira.



Veja também: