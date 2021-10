Taça da Liga: Sporting vence Famalicão

O Sporting venceu esta terça-feira o Famalicão, por 2-1, em jogo da segunda jornada do grupo B da Taça da Liga, ficando apenas a um empate de "final four" da prova.

Os leões venceram a partida com golos de Ugarte (8') e Nuno Santos (81').

Heriberto Tavares marcou aos 90 minutos, mas não foi suficiente para o Famalicão evitar a derrota.

Apesar da derrota, o Famalicão lidera o grupo, com três pontos, mercê da goleada (5-0) da primeira jornada sobre o Penafiel, mas o Sporting, que na terceira jornada, em 15 de dezembro, se desloca ao terreno da equipa da II Liga, ficou agora a somente um empate de seguir em frente e manter-se na defesa do título.

As imagens do jogo:

A jornada da 15.ª edição da Taça da Liga prossegue na quarta-feira, com a visita do Benfica, recordista de triunfos na prova (sete), ao Vitória de Guimarães e termina na quinta-feira, dia da receção do Sporting de Braga, finalista em 2020/21, ao Paços de Ferreira.

