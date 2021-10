Taça da Liga: Sérgio Conceição lamenta falta de eficácia do FC Porto 

O FC Porto está fora da Taça da Liga ao perder esta terça-feira, por 3-1, com o Santa Clara, nos Açores, em jogo da segunda jornada do grupo D da prova.

Na conferência de imprensa após o jogo, Nuno Campos falou de um triunfo histórico.

Já Sérgio Conceição queixou-se da falta de eficácia do FC Porto, mas deu o mérito à equipa açoriana pela vitória.

Com este triunfo, o Santa Clara lidera o grupo com quatro pontos, mais três do que o Rio Ave, segundo e que ainda tem uma réstea de esperança de se apurar para a 'final four', precisando para isso de vencer na terceira jornada em casa do FC Porto, terceiro e já eliminado, em jogo agendado para 15 de dezembro.

