Champions: Paulo Bernardo é a novidade na convocatória do Benfica para Munique

A chamada do jovem médio Paulo Bernardo é a novidade na convocatória do Benfica para o jogo de terça-feira no reduto do Bayern Munique, da quarta jornada do Grupo E da Liga dos Campeões de futebol.

A lista de 23 futebolistas divulgada esta segunda-feira continua a não contar com Taarabt e André Almeida, que jogaram há duas semanas contra a equipa bávara, nem com Rodrigo Pinho e Seferovic, igualmente lesionados.

Todos os jogadores que estiveram no empate com o Estoril Praia (1-1), para a I Liga portuguesa de futebol, integram a convocatória para o jogo na Alemanha.

O Benfica seguiu esta segunda-feira viagem para a Alemanha, para uma partida da quarta jornada do Grupo E da 'Champions' que opõe o primeiro classificado (Bayern, com nove pontos) ao segundo (Benfica, com 4).

Lista dos 23 convocados:

Guarda-redes: Helton Leite, Vlachodimos e Svilar.

Helton Leite, Vlachodimos e Svilar. Defesas : Vertonghen, Gilberto, Otamendi, Diogo Gonçalves, Grimaldo, Lucas Veríssimo, Morato e Ferro.

: Vertonghen, Gilberto, Otamendi, Diogo Gonçalves, Grimaldo, Lucas Veríssimo, Morato e Ferro. Médios : Weigl, Everton, Radonjic, Pizzi, Meite, Rafa, João Mário, Paulo Bernardo e Gedson Fernandes.

: Weigl, Everton, Radonjic, Pizzi, Meite, Rafa, João Mário, Paulo Bernardo e Gedson Fernandes. Avançados: Darwin, Yaremchuk e Gonçalo Ramos.



