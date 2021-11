No final do jogo frente ao Sporting de Braga, que acabou com a vitória por 6-1 do Benfica, Jorge Jesus e Nicolás Otamendi falaram sobre a polémica da semana no clube da Luz.

Nicolás Otamendi afirma que não tem nenhum problema com o treinador das águias.

Já Jorge Jesus diz que estas especulações não abalam a equipa.

