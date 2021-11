Manchester United oficializa saída de Solskjaer

O Manchester United oficializou, este domingo, o despedimento de Ole Gunnar Solskjaer. A comunicação foi feita através de uma publicação no Twitter onde agradecem o trabalho do treinador.

"O Manchester United pode confirmar que Ole Gunnar Solskjaer deixou o seu papel como treinador. Obrigado por tudo", pode ler-se.

A direção do clube inglês reuniu-se de emergência este sábado à noite, por causa da derrota com o Watford, e decidiu rescindir contrato com o treinador.

Solskjaer vai abandonar o comando técnico do United por mútuo acordo. O treinador norueguês estava no clube desde 2018.

O Manchester United jogou este sábado o último jogo orientado por Solskjaer. Perderam contra o Watford por 4-1.

Apesar da derrota, o treinador, no final da partida, ainda considerou ser o homem certo para seguir no comando técnico do United. A saída veio a ser confirmada horas mais tarde.

