Sergio Agüero vai abandonar o futebol por causa de um problema cardíaco. Segundo a imprensa espanhola, o jogador do Barcelona vai mesmo terminar a carreira aos 33 anos.

No inicio deste mês, Aguero sofreu uma arritmia cardíaca no jogo com o Alavés, e é essa condição que vai obrigar o jogador a abandonar os relvados.

O jornal Marca avança que o jogador vai anunciar a retirada esta semana, em conferência de imprensa.

