LeBron James deixa adversário a sangrar durante jogo da NBA

A estrela do Los Angeles Lakers, LeBron James, foi expulso durante um jogo contra o Detroit Pistons, este domingo, após acertar no rosto do adversário Isaiah Stewart.

LeBron James terá balançado o braço para trás enquanto lutava por um ressalto, atingindo o adversário com o cotovelo.

A falta levou a uma longa interrupção do encontro.

Com o rosto ensanguentado, Isaiah Stewart teve que ser acalmado pelos treinadores e jogadores da sua equipa, enquanto tentava confrontar LeBron James.

Stewart acabaria também por ser expulso, num jogo que os Lakers venceram por 121-116.

A ação de LeBron James lança a dúvida sobre se se trata de uma mera falta ou de uma tentativa de agressão por parte do jogador.

As reações ao incidente

LeBron James e Isaiah Stewart não falaram com a comunicação social após o jogo.

O companheiro de equipa de LeBron James, Anthony Davis, saiu em defesa do colega, referindo que não entende a razão da reação de Isaiah Stewart.

"Nunca, em 10 anos, vi um jogador tentar fazer isto desde que jogo. É desnecessário. Ele teve um corte acima do olho, acidental, não foi de propósito. Nós não iríamos permitir que ele continuasse a abordar o nosso 'irmão' daquela forma", disse Davis.

O técnico do Lakers, Frank Vogel, diz que conversou com LeBron no balneário, recusando adiantar pormenores.

"Eu falei com ele, sim, mas não vou revelar o que me disse", acrescentou.

Já o técnico dos Pistons, Dwane Casey, refere que Isaiah Stewart estava "chateado".

“Eu disse-lhe: 'Não deixes que isso defina quem és. Não define o teu jogo de forma alguma.' Ele é um excelente miúdo, mas sentiu que levou um toque certeiro na testa e, na rua, seria uma história diferente", diz o técnico.

A segunda vez de LeBron

A expulsão da estrela da NBA é apenas a segunda na sua carreira.

A primeira vez que LeBron James foi mais cedo para os balneários foi em 2017, por comentários feitos a um árbitro, depois da marcação de uma falta técnica.

O incidente deu-se num jogo entre os Cleveland Cavaliers - na altura, a equipa representada pelo astro - e os Miami Heat.

