Liga dos Campeões: Barcelona promete "dar luta" ao Benfica

O treinador do Barcelona, Xavi, vai efetuar o segundo jogo como treinador do Barcelona e diz que é hora de vingar a derrota da primeira mão no Estádio da Luz. Uma vitória sobre o Benfica apura o Barcelona para os oitavos de final.

Com a mudança de treinador, no Barça não falta otimismo e um grande respeito pelo Benfica.

Uma vitória do Barcelona garante a passagem dos catalães e deixa o Benfica de fora. Se vencer o Barcelona, a equipa portuguesa fica em melhor posição para continuar na Liga dos Campeões.

