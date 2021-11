Carvalhal sobre buscas no Sporting de Braga: "Não faz parte das nossas conversas"

O Sporting de Braga está na Dinamarca, onde vai jogar com o Midtjylland para a Liga Europa. O clube foi esta quarta-feira alvo de buscas das autoridades judiciárias.

Segundo o comunicado do DCIAP, as buscas da Autoridade Tributária e do Ministério Público lideradas pelo juiz Carlos Alexandre são no âmbito da operação Fora de Jogo que já tinha feito buscas em março do ano passado a várias SAD. Ao que a SIC apurou, em Braga, estão a ser investigadas as transferências de Galeno e Loum.

Numa primeira reação à SIC, o treinador da equipa minhota, Carlos Carvalhal, garantiu que as buscas de hoje no clube em nada afetam a equipa.

O Sporting de Braga joga esta quinta-feira com o Midtjylland para a Liga Europa. O jogo tem transmissão em direto na SIC e em sicnoticias.pt, às 17:45 horas.

Saiba mais