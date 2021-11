Suspeitas de crimes de fraude fiscal nas buscas ao Sporting de Braga e Vitória de Guimarães

Estão a decorrer buscas no Sporting de Braga e Vitória de Guimarães.

Segundo o Editor de Sociedade da SIC, Luís Garriapa, os processos são distintos mas poderão ter alguma ligação, nomeadamente com a ligação ao agente desportivo Jorge Mendes.

Estão também a ser investigados o empresário Bruno Macedo e a irmã advogada Andreia Macedo que representa o Sporting de Braga

Entretanto foi divulgado o comunicado do DCIAP sobre as buscas da Autoridade Tributária e do Ministério Público lideradas pelo juiz Carlos Alexandre no âmbito da operação Fora de Jogo que já tinha feito buscas em março do ano passado a várias SAD.

Em causa estão suspeitas de crimes de fraude fiscal.

