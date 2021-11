Buscas no FC Porto: as figuras que estão no centro das suspeitas

O Estádio do Dragão e a SAD do FC Porto foram esta segunda-feira alvo de buscas devido a suspeitas relativas a contratos com a então Portugal Telecom - agora Altice - referentes aos direitos televisivos de transmissão dos jogos dos "dragões", avaliados em 500 milhões de euros.

Também o presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, outros dirigentes do clube e empresários ligados ao clube foram alvo de buscas.

No centro das suspeitas que envolvem negócios ilícitos está o filho de Pinto da Costa, Alexandre Pinto da Costa e outros dois empresários, ambos já conhecidos por envolvimentos em processos crime.

Bruno Macedo foi detido no âmbito do processo Cartão Vermelho, em julho deste ano, e Pedro Pinho foi acusado, há dias, por agressões a um jornalista.

Reportagem da autoria da jornalista Ana Peneda Moreira.

