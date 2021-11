Clássico entre FC Porto e Benfica nos oitavos da Taça de Portugal

O alinhamento dos oitavos de final da Taça de Portugal de futebol ficou definido esta quinta-feira, no sorteio da quinta eliminatória, que decorreu na sede da Federação Portuguesa de Futebol e que terá como principal destaque um clássico entre FC Porto e Benfica, no Estádio do Dragão.

Os "dragões", que já se sagraram 17 vezes vencedores da Taça de Portugal - tantas quantas o Sporting -, defrontarão em casa o rival lisboeta, finalista vencido na época passada e recordista de títulos na competição, com 26 troféus conquistados.

O Sporting de Braga, detentor do troféu, vai deslocar-se ao estádio do Vizela, também num embate entre primodivisionários, enquanto o Sporting, campeão nacional, visita o Casa Pia, uma das três equipas sobreviventes da II Liga.

Confira o emparelhamento dos oitavos de final:

FC Porto - Benfica

Leça - Paredes

Tondela - Estoril

Rio Ave - Belenenses SAD

Casa Pia - Sporting

Vizela - SC Braga

Mafra - Moreirense

Famalicão - Portimonense

Os jogos dos oitavos de final vão ser disputados entre 21 e 23 de dezembro, enquanto as próximas fases da competição estão previstas para 2022: quartos de final entre 11 e 13 de janeiro de 2022, meias-finais, disputadas a duas mãos, em 1 e 3 de março e 19 e 21 de março.

A final está agendada para 22 de maio de 2022, uma semana depois do fim dos campeonatos dos dois principais escalões.

SAIBA MAIS