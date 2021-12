Coates é único caso de covid-19 no Sporting

O defesa central Sebastian Coates é o único caso positivo de ´covid-19 na equipa do Sporting. Os restantes jogadores e equipa técnica dos "leões" testaram negativo nos testes PCR.

O central uruguaio encontra-se em isolamento, com sintomas leves.

Coates, João Palhinha, Jovane Cabral e Rúben Vinagre são baixas confirmadas para o dérbi desta sexta-feira, no Estádio da Luz, com o Benfica.

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, faz a antevisão do jogo hoje às 18h30, uma conferência de imprensa que pode acompanhar em direto aqui, no site da SIC Notícias.