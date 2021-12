Liga dos Campeões: Sporting defronta Ajax em Amesterdão

Depois da vitória no dérbi de sexta-feira, frente ao Benfica, o Sporting concentra-se agora no jogo de terça-feira. A equipa de Rúben Amorim defronta o Ajax para a Liga dos Campeões, com o apuramento para os oitavos de final já garantido.

A liderança do Grupo C pertence à equipa holandesa, Ajax, que também está apurada para os oitavos de final. Logo na primeira jornada goleou a equipa dos leões por 5-1.

Coates vai permanecer em isolamento por estar infetado com o novo coronavírus. Os restantes jogadores testaram negativo.

Contudo, fora da convocatória fica também Jovane, Rúben Vinagre, João Palhinha e Feddal.

O jogo pode render 2,8 milhões de euros, valor atribuído pela UEFA por cada triunfo na prova.

A prova desta terça-feira será arbitrada pelo italiano Davide Massa e arranca às 20:00.

