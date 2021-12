Feddal sofreu lesão muscular na coxa esquerda no dérbi

O defesa central Zouhair Feddal sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda no dérbi com o Benfica, na sexta-feira, em jogo da 13.ª jornada da I Liga de futebol, que o Sporting venceu por 3-1, informou este sábado o campeão nacional.

Habitual titular na equipa treinada por Rúben Amorim, Feddal foi substituído pelo português Ricardo Esgaio, no Estádio da Luz, aos 54 minutos, e junta-se aos indisponíveis Jovane Cabral, Rúben Vinagre e João Palhinha, todos a recuperarem de lesões, enquanto o capitão Coates está infetado com covid-19 e em mantém-se em isolamento.

De acordo com a informação dada pelo clube, os titulares no encontro com o Benfica realizaram esta sábado trabalho de recuperação e os restantes atletas treinaram-se no relvado da academia, em Alcochete, sob as ordens do técnico “leonino”.

No domingo, o campeão nacional tem agendada nova sessão de treino, às 10:00.

