Liga dos Campeões: Benfica tenta voltar aos oitavos de final cinco anos depois

O Benfica vai tentar esta quarta-feira regressar aos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, cinco anos depois, precisando de vencer os ucranianos do Dínamo Kiev e que o Barcelona não ganhe em casa do Bayern Munique.

Na sexta e decisiva jornada da fase de grupos da 'Champions', os 'encarnados' entram no estádio da Luz com a obrigação de vencer a formação ucraniana, já sem qualquer hipótese de se manter nas competições europeias na presente época, mas terão de aguardar pelo resultado do outro encontro, em que precisam que os catalães não ganhem.

Caso se apure para o lote das 16 melhores equipas da 'champions', o Benfica regressará aos oitavos de final da prova cinco anos depois, tendo, em 2016/2017, caído nessa fase diante dos alemães do Borussia Dortmund, com um triunfo na Luz por 1-0 e derrota na Alemanha por 4-0.

Se seguirem em frente, os 'encarnados' vão encontrar no sorteio para os oitavos de final o Sporting, que superou com alguma surpresa o Borussia Dortmund no Grupo C, no qual não constará o FC Porto, que, na terça-feira, perdeu na receção ao Atlético de Madrid 3-1 e foi relegado para os 'play-offs' de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.

Saiba mais: