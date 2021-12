Paulinho testa positivo à covid-19

O jogador do Sporting, Paulinho, testou positivo à covid-19 e será baixa nos "leões" para os jogos com o Boavista, referente à 14.ª jornada da Primeira Liga de futebol, e com o Penafiel, para a Taça da Liga.

O internacional português apresenta sintomas leves. É o segundo caso recente de covid-19 no plantel, depois do defesa uruguaio Sebástian Coates.

A restante equipa realizou testes antigénio e todos, entre jogadores e equipa técnica, tiveram resultado negativo.

O duelo entre Sporting e Boavista está agendado para este sábado às 20:30.

SAIBA MAIS