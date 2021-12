Coates está infetado com covid-19 e falha dérbi na Luz

O defesa central do Sporting, Sebastián Coates, está infetado com o vírus SARS-CoV-2 e vai falhar o dérbi, na próxima sexta-feira, no Estádio da Luz, sabe a SIC Notícias.

A informação surge depois de o Sporting ter defrontado o Tondela na 12.ª jornada, este domingo, com vitória dos leões por 2-0.

O emblema beirão tem todo o plantel e a equipa técnica em isolamento profilático desde esta terça-feira, devido a um surto, anuncia esta quarta-feira o clube da Primeira Liga de futebol.

"O CD Tondela vem por este meio informar que recebeu a indicação por parte da Direção-Geral da Saúde que todo o plantel e equipa técnica está, desde ontem, em isolamento profilático", informa o clube , no sítio oficial na Internet.

O comunicado refere ainda que o Tondela "está, neste momento, a aguardar mais informações das autoridades de saúde" sobre a realização do jogo da 13.ª jornada, frente ao Moreirense, em casa, no sábado, com início às 15:30.

O central uruguaio fica, assim, de fora do encontro entre o Sporting e o Benfica.

O dérbi entre leões e águias, no Estádio da Luz, realiza-se esta sexta-feira, pelas 21:15.

Sebastián Coates junta-se à lista de indisponíveis do Sporting para o encontro, que também conta com João Palhinha, Jovane Cabral e Rúben Vinagre, todos por lesão.

Já do lado do Benfica, Diogo Gonçalves, Lucas Veríssimo, Nemanja Radonjic e Rodrigo Pinho são os ausentes.

