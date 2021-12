Benfica procura goleada contra o Sporting da Covilhã para seguir na Taça da Liga

O Benfica defronta, esta quarta-feira, o Sporting da Covilhã, no Estádio da Luz, a contar para a última jornada da fase de grupos da Taça da Liga, tendo que golear para atingir a Final Four, num jogo onde Otamendi ficará de fora depois do assalto de que foi vitima.

O assalto a Otamendi deixou marcas e o argentino ficará de fora da decisão com o Sporting da Covilhã, visto encontrar-se bastante afetado psicologicamente.

O Benfica precisa de vencer por três golos de diferença para seguir em frente na competição.

O jogo realiza-se esta quarta-feira, pelas 19:00, no Estádio da Luz.

