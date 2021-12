O Sporting venceu esta terça-feira em casa do Penafiel, por 0-1, e assegurou um lugar na "final four" da Taça da Liga.

O único golo foi marcado aos 16 minutos por Tiago Tomás. Aos 73, Bruno Tabata viu o cartão vermelho e o Sporting ficou reduzido a 10.

Com este resultado, o Sporting avança na Taça da Liga e é um dos quatro finalistas da competição.

No dia 26 de janeiro, os leões defrontam o vencedor do grupo D (Santa Clara ou Rio Ave), no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.



1 / 11 ESTELA SILVA 2 / 11 ESTELA SILVA 3 / 11 ESTELA SILVA 4 / 11 ESTELA SILVA 5 / 11 ESTELA SILVA 6 / 11 ESTELA SILVA 7 / 11 ESTELA SILVA 8 / 11 ESTELA SILVA 9 / 11 ESTELA SILVA 10 / 11 ESTELA SILVA 11 / 11 ESTELA SILVA

Saiba mais: