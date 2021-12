O FC Porto está fora da Final Four da Taça da Liga, sendo que o jogo de amanhã com o Rio-Ave servirá apenas para cumprir calendário.

A derrota nos Açores com o Santa Clara afastou os "dragões" da discussão do acesso à Final Four da Taça da Liga.

O derradeiro encontro com o Rio Ave servirá apenas para cumprir calendário e dar oportunidade a jogadores com menos minutos de competição.

O jogo será realizado esta quarta-feira, às 21:00, no Estádio do Dragão.

