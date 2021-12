Liga Europa: reencontro com Lazio traz boas recordações ao FC Porto

A Lazio volta pela segunda vez a estar no caminho FC Porto na Liga Europa de futebol, depois das boas recordações deixadas em 2002/03, época em que os dragões conquistaram a prova, ainda como Taça UEFA.

Nessa temporada, com José Mourinho no comando técnico, o FC Porto eliminou a Lazio nas meias-finais, naquele que foi até agora o único embate entre os dois emblemas nas provas europeias.

No desaparecido Estádio das Antas, a equipa portuguesa venceu por 4-1, enquanto em Itália o resultado não passou do nulo.

Na final, em Sevilha, os dragões bateram os escoceses do Celtic por 3-2, após prolongamento, e levantaram o troféu.

Duas vezes campeã da Série A (1973/74 e 1999/2000) e com uma extinta Taça das Taças no historial (1998/99), a Lazio, agora com Maurizio Sarri na liderança, está a fazer uma temporada irregular em Itália, ocupando apenas o oitavo lugar do campeonato, já a 15 pontos do primeiro lugar (Inter Milão) e a 11 dos lugares de acesso à Champions League.

Nos últimos cinco jogos da prova, a equipa de Sarri somou apenas um triunfo e registou mesmo três derrotas (mais um empate).

Apesar do segundo lugar e do apuramento para os play-offs de acesso aos oitavos de final, a campanha da equipa romana na Liga Europa também ficou longe de brilhante, com apenas duas vitórias em seis jogos.

Mesmo assim, com nove pontos, a Lazio assegurou a continuidade na prova, atrás do Galatasaray, vencedor do Grupo E, com 12, e à frente de Marselha (sete) e Lokomotiv Moscovo (dois).

O avançado Cirro Immobile, um dos melhores marcadores da Série A, com 13 golos, é a grande figura da formação da capital italiana, embora a imprensa local tenha recentemente apontado o internacional italiano como alvo do novo milionário Newcastle, na reabertura de mercado.

Com experiência do espanhol Pepe Reina (39 anos) na baliza, o sérvio Milinkovic-Savic e o também espanhol Pedro são outras das figuras da Lazio, assim como o brasileiro Lucas Leiva.

Destaque também para o brasileiro Felipe Anderson, que vai reencontrar o FC Porto, depois de ter representado a equipa de Sérgio Conceição na última temporada.

O médio foi pouco utilizado nos dragões (fez apenas 10 jogos em todas as provas) e chegou mesmo a ser criticado publicamente pelo treinador português.

Este também será um reencontro para Sérgio Conceição, que, enquanto jogador, vestiu as cores da Lazio (1998/99, 1999/2000 e 2003/04).

