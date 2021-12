Penáltis por marcar, expulsões perdoadas e falta de ética no futebol

"Ser futebolista a sério é também uma questão de ética, caráter e profissionalismo"

No primeiro jogo em análise, o FC Porto-SC Braga, o resultado foi 1-0 com o único golo a ser apontado pelo portista Luiz Díaz, aos 22 minutos.

Duarte Gomes afirma ter sido um jogo "globalmente bem arbitrado", onde destaca um lance entre Lucas Piazón e Otávio, com o último, jogador dos dragões, a simular, colocando as mãos na cara, num lance que acabaria com sanção disciplinar por parte do juiz: "erro do árbitro, mas falta de desportivismo do jogador do FC Porto".

Penálti por assinalar em Alvalade

Do Porto para Lisboa, o Sporting-Boavista terminou com uma vitória da equipa de Rúben Amorim por 2-0, com golos (validados) apenas na segunda parte: Pablo Sarabia aos 53 minutos e Nuno Santos aos 59.

Duarte Gomes refere uma partida "globalmente bem arbitrada por Hugo Miguel", da AF Lisboa, apenas apontando como "lapso maior" um lance de "escrutínio televisivo": o penálti por assinalar a favor do Sporting, aos 10 minutos de jogo, pela falta de Yusupha Njie sobre Matheus Reis.

Expulsão perdoada a jogador do Famalicão

Por fim, no Famalicão-Benfica, as águias golearam os famalicenses por 1-4, com destaque para o hat-trick de Darwin Núñez, aos 6, 14 e 56 minutos de jogo.

Outra partida "globalmente bem arbitrada", em que Duarte Gomes apenas aponta como "erro mais evidente" um segundo amarelo que ficou por mostrar a Riccieli, em falta sobre o brenfiquista Adel Taarabt, nos últimos 15 minutos do encontro.

