Taça da Liga: FC Porto vence Rio Ave em jogo para cumprir calendário

O Futebol Clube do Porto (FC Porto) venceu por 1-0 o Rio Ave, esta quarta-feira, em jogo para a Taça da Liga, no Estádio de Dragão, no Porto.

O único golo do jogo foi marcado por Pepê, aos 83 minutos.

A equipa de Sérgio Conceição já estava fora da Final Four da competição e, por isso, o jogo com a equipa de Vila do Conde realizou-se apenas para cumprir calendário.

A derrota com o Santa Clara, nos Açores, afastou o FC Porto da discussão do acesso à Final Four da Taça da Liga.

Com este resultado, o Santa Clara apura-se para a Final Four da Taça da Liga.

