Darwin Nuñez sofre lesão no jogo frente ao FC Porto

Darwin Nuñez teve de levar cinco pontos no pé depois do encontro com o FC Porto. A partilha foi feita pelo próprio jogador do Benfica, nas redes sociais. A publicação foi, no entanto, apagada minutos depois.



Darwin levou uma pisadela de Fábio Cardoso, que o deixou a sangrar. Ficou estendido no chão e teve mesmo de abandonar o terreno de jogo. O avançado do Benfica está agora em dúvida para o próximo clássico com o FC Porto, na quinta-feira.

Benfica eliminado da Taça de Portugal

O FC Porto garantiu a vitória esta quinta-feira frente ao Benfica por 3-0 no jogo de oitavos de final da Taça de Portugal. A equipa dos dragões segue para os quartos de final e Benfica é eliminado.

Logo no primeiro minuto da partida Evanilson marca o golo da equipa do FC Porto. O jogador Vitinha segue Evanilson e goleia aos 7 minutos. Aos 31 minutos, um bis do Evanilson é celebrado. O argentino Otamendi marca o primeiro golo do Benfica aos 83 minutos, mas acaba por ser anulado por eventual posição irregular de Pizzi.

Num clássico sem os treinadores principais no banco de suplentes, devido aos castigos de Sérgio Conceição e Jorge Jesus, o FC Porto afastou o Benfica pela sexta vez em 18 eliminatórias da Taça, assegurando uma vaga nos quartos de final, a disputar entre 11 e 13 de janeiro de 2022.

Tondela, Portimonense, Sporting, Vizela e FC Porto, da II Liga, Mafra e Rio Ave, da II Liga, e Leça, do Campeonato de Portugal, são as equipas que vão disputar esta fase da prova, cujo sorteio está marcado para segunda-feira.

