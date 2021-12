Paulo Sousa é o novo treinador do Flamengo, a informação foi confirmada pela SIC. O anúncio oficial deverá estar para breve.



O treinador português está a desvincular-se da seleção de futebol da Polónia.

As negociações entre Paulo Sousa e o clube brasileiro estão fechadas.



O anúncio oficial será feito em breve pelos dirigentes do Clube de Regatas do Flamengo, do Rio de Janeiro. O Flamengo já encontrou, assim, um novo treinador

O português Paulo Sousa vai começar a orientar o clube brasileiro a partir de janeiro, depois de se desvincular da seleção polaca. Tem à espera um contrato de dois anos.



Termina, assim, a novela em torno do futuro de Jorge Jesus que, para, já vai continuar no Benfica.