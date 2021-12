Liverpool perde em Leicester e afasta-se do líder City na Premier League

O Liverpool perdeu em Leicester por 1-0 e deixa assim escapar um pouco mais na liderança da Liga inglesa de futebol o Manchester City, que tem mais seis pontos do que os 'reds' e o Chelsea.

O City ainda vai jogar para esta 20.ª ronda na quarta-feira, em Brentford, tal como o Chelsea, que recebe o Brighton, e, em caso de vitória dos favoritos, a equipa em que alinha Diogo Jota arrisca-se a ficar a nove pontos do primeiro e três do segundo, mas com um jogo a menos.

As contas no campeonato inglês começam a ficar difíceis de fazer devido aos adiamentos por 'baixas' por casos de covid-19 - nesta ronda, foram mais três, com o Everton-Newcastle de quarta-feira a juntar-se aos já conhecidos Arsenal-Wolverhampton e Leeds-Aston Villa, que elevam o total para 16.

Autêntica 'máquina' de futebol ofensivo, o Liverpool marcava há 34 jogos consecutivos e hoje finalmente 'gripou', muito por força do talento do guarda-redes adversário, Kasper Schmeichel, que até defendeu um penálti.

O jogo contou com os três mais eficazes 'artilheiros' em Inglaterra esta época - Mohamed Salah e Diogo Jota, do Liverpool, e Jamie Vardy, do Leicester - e todos estiveram em plano menos positivo.

O egípcio foi mesmo o que esteve pior, ao permitir a defesa de Schmeichel, para depois recargar de cabeça à trave e de seguida atrapalhar o remate de Jordan Henderson.

O desacerto de Salah aconteceu ao quarto de hora, quando o Liverpool estava melhor na partida e já podia estar na frente do marcador.

No segundo tempo, Diogo Jota tentou 'oferecer' o golo a Sadio Mané, que por pouco falhou o enquadramento com a baliza adversária, na que foi a última grande ocasião dos 'reds'.

Quanto ao Leicester, encontrou a 'chave' para a vitória no seu banco, ao lançar Ademola Lookman, aos 56 minutos. Volvidos três, iniciou e concluiu com golo uma jogada que também passou, na esquerda, por Kiernan Dewsbury-Hall.

Até ao final, os visitantes não tiveram engenho para contrariar o sentido do jogo e saem mesmo vergados à segunda derrota no campeonato, depois do 3-2 em casa do West Ham, em novembro.

Saiba mais