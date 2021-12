Mais de 100 casos de covid-19 entre clubes da Liga inglesa

A Liga inglesa de futebol anunciou que estão identificados 103 casos positivos à covid-19 entre os 20 clubes que a compõem, resultado de testes feitos entre 20 e 26 de dezembro, um novo recorde.

Em comunicado, a 'Premier League' explicou que estes positivos surgiram entre os 15.186 testes "administrados a jogadores e equipas técnicas".

Os 103 casos são o valor mais alto desde o início da pandemia e seguem uma tendência crescente, aumentando dos 90 que tinham sido registados na semana anterior.

15 jogos adiados

O calendário do desporto inglês tem sido afetado pelos novos casos desde o início do mês, também devido ao surgimento da variante Ómicron, com 15 jogos adiados, três deles no tradicional 'Boxing Day', em 26 de dezembro.

Os adiamentos também se multiplicaram pelas divisões inferiores e pelo futebol escocês, numa altura em que, pelo menos na 'Premier League', os decisores preferem continuar com a temporada como planeado.

