Saída de Jorge Jesus: plantel do Benfica ficou do lado de Pizzi e recusou continuar o treino

Jorge Jesus está de saída do comando técnico do Benfica.

Em causa está um desentendimento com Pizzi. Na segunda-feira, Jorge Jesus colocou-o a treinar à parte, depois deste ter feito críticas à exibição da equipa no Dragão.

O plantel ficou ao lado de Pizzi, bateu o pé e recusou-se a continuar o treino. Para esta manhã estava marcada nova sessão de trabalhos com Jesus, que foi cancelada.

A tensão entre o treinador e a equipa fez perceber que não há condições para Jesus continuar no clube.

O técnico chamou o advogado ao centro de treinos do clube, no Seixal, onde estiveram reunidos com o presidente Rui Costa para negociar a rescisão de contrato.

SAIBA MAIS