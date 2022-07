Wimbledon: tunisina Ons Jabeur derrota Tatjana Maria e está na final pela primeira vez

A tunisina Ons Jabeur, segunda da hierarquia mundial, apurou-se esta quinta-feira para a final do torneio de Wimbledon, a sua primeira de um Grand Slam, ao derrotar a alemã Tatjana Maria, 103.ª do mundo, em três sets.

Na relva do All England Club, Jabeur, que se tornou na primeira jogadora do continente africano a chegar à final de um Grand Slam desde Renée Schuurman, em 1959 (Austrália), venceu com os parciais de 6-2, 3-6 e 6-1, em encontro que durou uma hora e 43 minutos.

Na final, a tunisina, de 27 anos, vai defrontar a vencedora do encontro desta quinta-feira entre a cazaque Elena Rybakina, 23.ª da hierarquia, e a romena Simona Halep, 18.ª do ranking.