Treinador do Benfica assume que equipa "tem tudo" para vencer o campeonato

Desafiado, em conferência de imprensa, no Seixal, a apontar o principal favorito à conquista do título, o técnico alemão remeteu essa análise para os jornalistas, mas assumiu a crença no trabalho que está a desenvolver com os seus jogadores."Não quero dizer quem é o favorito. Acreditamos em nós, trabalhamos no duro e neste momento temos um bom espírito, qualidade e temos tudo para lutar até ao fim pelo título", admitiu Schmidt, já na segunda vez que abordava o tema.

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, assumiu esta quinta-feira que o Benfica tem "tudo" para lutar pelo título de campeão da I Liga portuguesa de futebol, que arranca sexta-feira com a receção dos 'encarnados' ao Arouca.

Antes, o técnico já se tinha 'esquivado' à pergunta mas admitindo, igualmente, que os jogadores estão "prontos para isso" e querem, na sexta-feira, "dar o primeiro passo" rumo a esse objetivo. Os 'encarnados' vêm moralizados pela goleada (4-1) ao Midtjylland, na terça-feira, em jogo da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, mas, por outro lado, os jogadores que defrontaram os dinamarqueses "não tiveram tempo" para preparar o encontro com o Arouca.

No entanto, Schmidt desvalorizou esse detalhe, assumindo que "o próprio jogo de terça-feira já foi um bom treino" para a receção aos arouquenses, uma vez que o Midtjylland teve sempre "muitos jogadores atrás da bola" e obrigou a sua equipa a "encontrar soluções".

O Benfica recebe o Arouca na sexta-feira, em encontro da primeira jornada da I Liga 2022/23, com início marcado para as 20:15, no Estádio da Luz, e sob arbitragem de Manuel Mota, da Associação de Futebol de Braga. O encontro marca a estreia do treinador alemão Roger Schmidt no campeonato português, três dias após a estreia oficial pelos 'encarnados', com a goleada ao Midtjylland, na terça-feira, em encontro da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.