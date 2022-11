As histórias e memórias de Chalana, o "pequeno genial", no Euro de 1984

Em 2016, Fernando Chalana recordou, numa reportagem da SIC a propósito do Campeonato Europeu, algumas das histórias que marcaram a carreira enquanto jogador.

Considerado um génio do futebol, Fernando Chalana morreu esta quarta-feira aos 63 anos. Vestiu oficialmente pela primeira vez a camisola do Benfica aos 17 anos e durante 13 época jogou pelo Clube da Luz. Fez parte da seleção que chegou às meias-finais do Euro 84 e foi eleito para a equipa do torneio.

Após o fim da carreira como futebolista, Chalana esteve vários anos ligado à formação do Benfica. Chegou mesmo a assumir o comando técnico da equipa principal em duas ocasiões: 2002/03 e 2007/08.

O Clube da Luz recorda Fernando Chalana como o "Pequeno Genial", "um dos grandes e eternos nomes da Mística do Sport Lisboa e Benfica".

Com início da formação no Barreirense, foi 37 vezes internacional por Portugal, chegou ao Benfica em 1974/75 e mudou-se em 1984/85 para o Bordéus, clube no qual esteve três anos antes de regressar às 'águias', terminando a carreira com uma época no Belenenses (1990/91) e outra no Estrela da Amadora (1991/92).