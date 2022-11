Benfica abre portas do Estádio da Luz para homenagem a Chalana

O Benfica vai homenagear Fernando Chalana numa cerimónia de “profundo benfiquismo”, sexta-feira, a partir das 15:30, no Estádio da Luz, convidando todos os adeptos a prestar tributo a “uma das maiores figuras do futebol português”.

O clube informa ainda que as cerimónias fúnebres do antigo jogador realizam-se a partir desta quinta-feira, na Basílica da Estrela, em Lisboa, das 19:00 às 22:00. O velório realiza-se sexta-feira, a partir das 10:00.

O cortejo fúnebre sairá depois para o Estádio da Luz, onde as bancadas estarão abertas para uma sentida homenagem de agradecimento a Fernando Chalana.

As exéquias serão concluídas no Cemitério do Alto de São João numa cerimónia restrita à família.

A direção do Benfica revela ainda que esta temporada não haverá camisola número 10 no plantel da equipa principal, “numa evocação da memória do inesquecível e inimitável Fernando Chalana”.