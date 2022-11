Uma recordação de Nuno Luz "neste dia triste para o futebol português"

Estávamos a muito pouco tempo do Euro 2016 e tendo a sensação do que iria representar a presença da seleção em França, um país que todos os dias ergue a sua economia com a ajuda de milhões de portugueses, decidimos na Sic fazer um programa diário itinerante, e que melhor nome poderia ter, Portugal Allez. Inspirado no refrão da música cantada pelos adeptos da seleção e com esse toque bem francês.

Para a estreia quem melhor que o pequeno génio, Chalana que 32 anos antes tinha feito magia nos estádios franceses. Mesmo com sinais evidentes da sua doença, assim que recebeu a minha chamada o Fernando aceitou de imediato, a família tinha confiança em mim, sabia que ele sentia-se confortável com a minha presença.

E na sua sempre boa disposição disse-me, participo, mas temos de ir comer um peixinho. Trato feito, lá fomos nós ao Miguel na Outurela e depois entramos num estúdio da Sic em Carnaxide com um ecrã gigante e fizemos play nas imagens daquele Euro 84, não foi preciso mais nada. O Chalana voltou a sentir-se no Velódromo de Marselha. Um documento único que a Sic recupera neste dia triste para o futebol português.