O presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, Luís Nobre, confirmou este sábado que aquela cidade acolherá o final da Volta a Portugal em bicicleta no próximo ano.

Estamos preparados, estamos motivados e vamos fazê-lo com toda a competência. Não tenho dúvidas que os vianenses se vão mobilizar para esse grande dia

O autarca disse esperar que o final da 84.ª Volta a Portugal "marque no futuro a modalidade", destacando ainda "o miminho" que é a prova rainha do calendário nacional "sair do ambiente das áreas urbanas" para acabar em Viana do Castelo.

A próxima edição da Volta vai começar em Viseu, confirmou o autarca Fernando Ruas na segunda-feira, e terminar naquela cidade minhota.

Será a primeira vez que Viana do Castelo, que será Cidade Europeia do Desporto em 2023, vai coroar o vencedor da maior corrida do calendário velocipédico nacional.