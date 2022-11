Manchester United está disposto a deixar sair Ronaldo

O Manchester United está disposto a deixar sair Cristiano Ronaldo na atual janela de transferências, noticia esta terça-feira a BBC. A televisão britânica dá conta de uma preocupação generalizada dentro do clube de que a presença do internacional português possa estar a afetar o espírito da equipa.

O treinador Erik ten Hag mantém a narrativa e diz que Ronaldo não está à venda e que faz parte dos seus planos. No entanto, vários relatos dão conta de uma "presença negativa", de acordo com a BBC, que "mal comunica com os companheiros na cantina e que não esconde a vontade de se mudar".

O arranque de temporada do United não podia estar a correr pior, mas os jogos de preparação não faziam prever o atual cenário. Nos sete de pré-época, nenhum com Ronaldo, Ten Hag venceu quatro, empatou dois e só perdeu um. Agora, já com Ronaldo integrado, a equipa parece ter perdido o rumo: foi derrotado pelo Brenford (que já não vencia o Manchester United há 84 anos) e pelo Brighton.

Ainda segundo a imprensa britânica, que cita fontes ligadas ao Manchester United, o clube teme que não haja mudanças no atual panorama se CR7 não sair. Aliás, defendem que o espírito da equipa melhoraria, mesmo que não viesse um substituto para o lugar do português.

Cristiano Ronaldo assinou em agosto do ano passado um contrato de duas épocas com uma de opção pelos red devils, mas quer deixar o clube ainda este verão.

O empresário Jorge Mendes continua a procurar uma solução para o futuro de Ronaldo. Segundo o diário espanhol AS, o destino do avançado de 37 anos pode ser ou o Borussia de Dortmund ou mesmo o Sporting.