Europeus 2022: Fernando Pimenta garante lugar na final de K1 500

O canoísta Fernando Pimenta apurou-se, esta quinta-feira, para a final da prova de K1 500 metros dos Europeus de Munique, Alemanha, ao vencer a sua meia-final.

Falhado esta manhã o acesso direto à regata das medalhas, reservado ao primeiro de cada eliminatória, Pimenta teve de passar por mais uma fase de seleção, conseguindo, com clara supremacia, o objetivo de ficar num dos três primeiros lugares, acabando o seu desempenho em 1.42,06 minutos.

Esta foi a quarta prova do limiano num só dia, uma vez que de manhã se qualificou diretamente para a final do olímpico K1 1.000, contudo, vai ter de ir também às 'meias' de K2 1.000, com o jovem João Duarte, na sexta-feira.

O português, que nos mundiais do Canadá, há uma semana e meia, conquistou três medalhas, compete ainda em K1 5.000, com final direta no sábado.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até domingo e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

A seleção portuguesa conquistou três medalhas até ao momento, duas de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, e de Iúri Leitão, no scratch do ciclismo de pista, e uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso.