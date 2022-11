O canoísta Fernando Pimenta apurou-se esta quinta-feira para a final dos olímpicos K1 1.000 metros dos Europeus de Munique, vencendo a sua eliminatória e garantindo a única vaga direta para a regata das medalhas.

Numa série na qual era claramente favorito, o vice-campeão do mundo geriu a prova, que concluiu em 3.39,131 minutos, batendo o sérvio Bojan Zdelar, campeão da Europa sub-23 em 2019, por 1,733 segundos e o israelita Ilya Podpolnny, por 3,039.Pimenta, que em Munique participa em quatro eventos, disputa a final no sábado, às 12:00, horas de Lisboa.

Ainda hoje, o medalha de bronze em Tóquio2020 vai competir em mais duas provas não olímpicas, o K1 500, distância na qual foi bronze mundial há uma semana e meia, no Canadá, e o K2 1.000, com João Duarte, com quem ganhou um ouro na Taça do Mundo. Portugal compete nestes Europeus com 22 canoístas, quatro deles da paracanoagem.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até domingo e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo. A seleção portuguesa conquistou três medalhas até ao momento, duas de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, e do ciclista Iúri Leitão, no scratch do ciclismo de pista, e uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso.