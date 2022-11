Prata para Portugal: Auriol Dongmo sagra-se vice-campeã europeia de lançamento do peso

A portuguesa Auriol Dongmo sagrou-se esta segunda-feira vice-campeã europeia do lançamento do peso, com um novo recorde nacional ao ar livre: 19,82 metros. Quarta classificada em Tóquio 2020 e quinta há um mês nos Mundiais, em Eugene, nos Estados Unidos, Dongmo, de 32 anos, fixou o novo recorde nacional ao ar livre, contudo insuficiente para bater a rival Jessica Schilder.

CHRISTIAN BRUNA

A portuguesa, campeã do mundo este ano e da Europa em 2021, ambos em pista coberta, começou com 19,29 ao primeiro arremesso, que lhe valia o segundo lugar, atrás da neerlandesa Jéssica Schilder, com 19,47. A atleta dos Países Baixos, medalha de bronze nos Mundiais deste ano, ao ar livre e em pista coberta, subiu a parada ao segundo ensaio, para os 20,24, com a resposta de Dongmo a atingir os 19,82, marca que não conseguiu voltar a superar. A final ficou resolvida ao segundo arremesso.

No terceiro lugar do pódio, ficou a também neerlandesa Jorinde van Klinken, com 18,94. Jessica Inchude, a outra lançadora portuguesa em prova, ficou em nono lugar, com 17,93 metros.

Octavio Passos