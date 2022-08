Fórmula 1: Grande Prémio de França não se realiza em 2023

Na próxima época, a Fórmula 1 não passará por França. O circuito de Castellet não será incluído na competição, uma vez que os organizadores e os promotores da prova não chegaram a acordo para a renovação do contrato.

Em 2018, os organizadores do Grande Prémio da França assinaram um contrato com os promotores da prova de automobilismo, mas agora esse vínculo chega ao fim. Ambos os responsáveis não chegaram a acordo para a renovação do contrato, que incluía o circuito de Castellet na rota de passagem da maior prova automobilística do mundo.

Contudo, esta decisão não é irreversível. O responsável francês admite que a prova poderá realizar-se no circuito não anualmente, mas num registo rotativo, à semelhança do que já acontece com outros Grandes Prémios.

Para além deste circuito histórico que já foi palco de ação da prova por 62 vezes desde 1950, também o Mónaco e a Bélgica ainda não garantiram que estarão presentes no calendário da Fórmula 1 do próximo ano.