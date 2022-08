Futebolista inglês termina carreira aos 31 anos

Em novembro de 2021, o defesa central saiu do jogo diante do Sheffield United com uma concussão cerebral e foi hospitalizado por 24 horas, seguindo-se nove meses de tratamento e exames.

"Nathan foi alertado pelos médicos que continuar a jogar a um nível profissional representaria um risco significativo para a sua saúde atual e no futuro", lê-se em comunicado do emblema inglês. O diretor-executivo do Bristol City, Richard Gould, lamentou a retirada do jogador, mas expressou "total apoio à decisão dos peritos clínicos para evitar qualquer risco futuro para a sua saúde".

"O futebol tem sido uma parte muito importante da minha vida desde muito novo, portanto esta não foi a mais fácil das decisões para mim. Contudo, tenho de seguir o conselho da equipa médica. Tenho de pôr saúde e família em primeiro lugar", disse o jogador.

Baker, antigo internacional jovem pela Inglaterra, começou a sua carreira no Aston Villa, tendo representado ainda Lincoln City e Millwall antes de rumar em definitivo ao Bristol City, em 2015, primeiro por empréstimo e depois finalmente transferido.