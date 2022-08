A transferência mais cara do verão e o reforço que poderá estar a caminho de Alvalade

Depois de muito negociar e de subir o valor da proposta, o Manchester United conseguiu contratar Antony. O extremo brasileiro do Ajax vai reencontrar o treinador Erik ten Hag e o colega Lisandro Martínez. A tranferência foi, até ao momento, a mais cara deste verão, com o negócio a chegar aos 100 milhões de euros.

O Manchester United já investiu perto de 240 milhões de euros no plantel, o que representa um forte ataque ao mercado.

Há também novidades nas equipas dos adversários dos clubes portugueses na Liga dos Campeões. Carlos Soler, médio do Valência, deve reforçar o PSG de Nuno Mendes, Vitinha, Danilo e Renato Sanches.

O Atlético de Madrid, adversário do FC Porto, também assegurou o empréstimo do lateral Reguilón ao Tottenham, adversário do Sporting.

A nível nacional, a equipa de Rúben Amorim também se reforçou. Sotiris Alexandropoulos assinou até 2027 e tem uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. O médio vem do Panathinaikos e já treinou com a equipa. Quem também pode estar a caminho de Alvalade é Arthur Gomes, do Estoril Praia. O jogador deve custar quatro milhões de euros ao Sporting.

No Benfica, os últimos dias têm sido marcado pelas saídas. Yaremchuk saiu para o Club Brugge por 16 milhões de euros mais três milhões mediante objetivos. Weigl pode estar muito perto de ser emprestado ao Borussia Monchengladbach com uma opção de compra de 15 milhões de euros.

Ao FC Porto e até ao fecho do mercado, ainda pode chegar um médio e um guarda-redes, posições que ainda estão com vagas em aberto no plantel de Sérgio Conceição.



Jornalista: Gonçalo Giestas