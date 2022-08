Benfica: Julian Weigl a caminho da liga alemã

O jogador do Benfica, Julian Weigl, deverá regressar à Bundesliga para representar o Borussia Mönchengladbach.



Trata-se de um empréstimo até ao final da época, com uma opção de compra de 15 milhões de euros.

O médio internacional alemão, de 26 anos, sai da Luz após três épocas. Será o clube alemão a suportar a totalidade do vencimento do jogador, que tem contrato com o Benfica até 2024.