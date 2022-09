Processo da FPF a jornalista: “Espero que haja bom senso de recuar”, pede ministro

O ministro da Cultura, que tutela a pasta da Comunicação Social, afirmou esta quinta-feira em entrevista à SIC Notícias que espera “bom senso” da Federação Portuguesa de Futebol para recuar no processo disciplinar contra a jornalista da SportTV.

Pedro Adão e Silva afirma que os jornalistas são livres de colocar as questões que entenderem, “da mesma forma que quem é questionado é livre de não responder”. Relembra ainda que o jornalismo e a liberdade de questionar são direitos fundamentais da sociedade e que ir contra eles é ir “contra a Constituição”.

“Qualquer forma de condicionamento é preocupante. Pouco me interessa se a questão [colocada pela jornalista] é ou não relevante”.

O ministro da Cultura lamentou ainda que no mundo do futebol algumas matérias levem “à suspensão de princípios que devem ser básicos no funcionamento do jornalismo” e sublinha ser muito importante que os jornalistas não se sintam condicionados no seu trabalho.

Em causa está o processo disciplinar instaurado pela FPF a uma jornalista da SporTV por uma questão feita ao treinador do Sporting relacionada com Slimani, ex-jogador dos “leões”.