Duelo português nos Emirados termina com vitória de Leonardo Jardim

O Shabab Al Ahli, de Leonardo Jardim, recebeu e bateu esta sexta-feira o Al Wahda, de Carlos Carvalhal, por 2-1, num duelo entre treinadores portugueses, no fecho da terceira jornada da Liga de futebol dos Emirados Árabes Unidos.

No Dubai, no Estádio Al Rashid, o brasileiro Igor Jesus foi a figura da partida, primeiro a assistir o sírio Khribin, aos 15 minutos, para o primeiro golo do Shabab Al Ahli, e depois a 'faturar' aos 51.

Pelo meio, aos 38, o Al Wahda ainda refez a igualdade por Hamad. Os internacionais portugueses Adrien Silva e Pizzi foram titulares na formação de Carlos Carvalhal, com Fábio Martins a render o antigo jogador do Benfica durante a segunda parte.

Com este triunfo, a equipa de Leonardo Jardim subiu ao terceiro lugar, com seis pontos, enquanto Carvalhal continua em vencer, somando apenas um ponto no 10.º posto.