Sete jogadores da Seleção Nacional em risco para jogo frente à Espanha

É já este sábado o jogo da Seleção Nacional com a República Checa em Praga. Fernando Santos vai ser obrigado a mexer na equipa, mas a mensagem dentro do grupo é de confiança.

A seleção portuguesa defronta este sábado a República Checa a contar para a Liga das Nações. A equipa portuguesa só depende de si parra alcançar a próxima fase da competição. Para tal, tem de vencer os dois próximos encontros, sendo que o segundo é frente à Espanha.

No entanto, Fernando Santos não poderá contar com João Félix, que se encontra lesionado, mas ainda poderá recuperar a tempo do embate frente à seleção vizinha. João Cancelo é outro jogador que não irá integrar o leque de opções para a partida deste sábado, visto que estará a cumprir castigo, por já ter visto por duas vezes cartão amarelo na competição.

Há ainda sete convocados em risco para o derradeiro jogo, por já terem sido amarelados uma vez. Danilo, William Carvalho, Matheus Nunes, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leão e Cristiano Ronaldo fazem parte deste grupo.

Hino em língua gestual

Esta sexta-feira a Federação Portuguesa de Futebol divulgou um vídeo onde aparecem vários jogadores e jogadoras internacionais a interpretar o hino nacional em língua gestual.