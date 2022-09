Sporting vence Vilafranquense em jogo particular

A equipa de futebol do Sporting venceu esta sexta-feira o Vilafranquense, da II Liga, por 1-0, num jogo-treino realizado na Academia de Alcochete com várias ausências nos 'leões' devido à pausa para as seleções.

De acordo com o site oficial do clube de Alvalade, Pedro Gonçalves marcou o único golo da partida, já durante a segunda parte. Hidemasa Morita (Japão), Fatawu Issahaku (Gana), Sotiris Alexandropoulos (Grécia), Manuel Ugarte (Uruguai), Dário Essugo, Mateus Fernandes, Rodrigo Ribeiro (Portugal sub-19) e Flávio Nazinho (Portugal sub-20) estiveram ausentes, por estarem ao serviço das respetivas seleções.

Coates, St. Juste, Neto, Jovane Cabral e Daniel Bragança também não foram utilizados pelo técnico Rúben Amorim, mas por estarem lesionados. O Sporting volta a treinar na segunda-feira, com uma sessão agendada para as 10:00, na Academia de Alcochete.